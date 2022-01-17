Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 nöbette

Aksaray Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kar küreme, tuzlama aracı ve greyder gibi iş makinalarının bakımını yaparak kışa hazır hale getirmişti. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları başladı. Şehirde ana arter yollar ile yoğun olarak kullanılan güzergâhlar başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmaları şehrin birçok notasında devam etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin aldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, “Karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız” şeklinde konuştu.

Aksaray Belediyesinin kış şartlarında mücadele edecek ekipmana ve güce sahip olduğunu açıklayan Başkan Dinçer, “Kış mevsiminde toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için 4 adet tam teşekküllü karla mücadele aracımız, 4 adet kar küreme aracımız, 5 adet greyderimiz ve 20 adet kepçemiz 24 saat esaslı görev yapıyor. Kar yağışı ile birlikte hazır kıta bekleyen ekiplerimiz sahada başarılı bir çalışma sergiledi. Ayrıca vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak için 200'ün üzerinde personellerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren kaldırım temizliği başlattı” ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer, kent yaşamının normal şartlarda devam etmesi için görevlendirilen ekiplerin 7/24 nöbette olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmeyeceğini bildirildi.