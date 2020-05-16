İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray Belediyesi kendi ürettiği maskeleri dağıtmaya devam ediyor

Küresel düzeyde son yılların en büyük sağlık tehdidi olan Korona virüsüne karşı tedbir amaçlı çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi, kendi ürettiği maskeleri şehrin her noktasında vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.


Aksaray Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadele döneminde girilen normalleşme sürecinde de vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Pazar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, kuaför, güzellik merkezi, fırın, cadde ve sokaklarda kontrollü sosyal hayat şartlarına uygun hareket edilmesi için vatandaşları uyararak ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerini tedarik ediyor. Pandemi sürecinin en başından beri halk sağlığı için birbirinden farklı çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri bugün Cumartesi Pazarında faaliyet gösteren esnaflara ve alışveriş yapmak için orada bulunan vatandaşlara Aksaray Belediyesi bünyesinde üretilen maskeleri dağıttı. Zabıta ekiplerinin de denetim yapmak amacı ile bulunduğu Cumartesi Pazarında esnaflar ve vatandaşlar hijyen kurallarına uyma ve sosyal mesafeyi korunmak noktasında dikkatli olmaları için uyarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.