Aksaray Belediyesi kışa hazır

Aksaray Belediyesi mücavir sınırları içerisinde yoğun yağışlar ve hava muhalefetleri dolayısı ile oluşabilecek mağduriyetlerin oluşmaması için birimler arası koordinasyon toplantısı yapıldı. Karla mücadele eylem planı hazırlandı. Yaklaşan kış günlerinde yoğun kar yağışı ve hava muhalefetleri dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması için günün her saatinde müdahale edecek ekipler oluşturuldu. Anında müdahale edilebilmesi için gerekli araç ve ekipmanlar hazırlandı. Olası bir yağışta 4 adet tam donanımlı kar kürüme aracı, 4 adet kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 adet Greyder hazır bulundurularak anında müdahale edecek. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı 2500 ton tuz stoklaması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer yaklaşan kış günlerinde vatandaşların ulaşım ve diğer konularda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri alındığını belirterek, “Aksaray Belediyesi olarak kış ayında yaşanabilecek kar yağışlarında ve buzlanmalara karşı gerekli tuz stoklarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıla nazaran tuz stoklarımızı ve araç filomuzu artırdık. Günün her saatinde müdahale edecek ekiplerimizi oluşturduk. Belediyemizin araç filosunda bulunan kar temizleme araçları sayesinde seri bir şekilde hem kar temizleme hem de otomatik olarak tuzlama yapacağız. Aksaray Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz olası bir yağış durumunda yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız" diye konuştu.