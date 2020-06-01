Aksaray Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

Kurulan stantlarda maske dağıtımı yapan belediye görevlileri, salgına karşı vatandaşları uyarmayı ihmal etmiyor.

Aksaray Belediyesi normalleşme sürecinin ilk günlerinde vatandaşa maske dağıtmaya devam etti. Daha önce şehir genelinde maske dağıtan Aksaray Belediyesi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanına stant kurdu. Stantlarda koruyucu maskeleri vatandaşlara dağıttı. Sosyal mesafe kuralı konusunda hatırlatma yapan ekipler, bakanlığın açıkladığı tedbirlere herkesin riayet etmesini istediler.

Vatandaşlar, maskelerin ücretsiz dağıtımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür ettiler.