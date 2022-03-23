Aksaray Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde mülk sahipleri ve mahalle sakinlerinin metruk bina yıkım taleplerini değerlendirmeye alıyor. Belediye ekipleri, yasal prosedürlerin tamamlanması sonucunda da binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, çevre kirliliğine yol açan ve sahipleri tarafından kullanılmayan binanın yıkımını yaptı. Yıkım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülürken, Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ve Trafik Müdürlüğü ekipleriyle de yıkım noktalarında gerekli güvenlik tedbirleri alıyor. İtfaiye ekipleri toz ve dumanın etrafa yayılmaması için tazyikli sulama yapıyor. Belediye ekipleri, şehri güvenliğinin korunması ve şehrin modern yapısının sağlanması amacıyla metruk bina yıkımlarının süreceği bildirildi.