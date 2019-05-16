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Aksaray Belediyesi parklarda peyzaj ve yenileme çalışmalarına hız verdi

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Parkı’nda peyzaj ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Parkı'nda peyzaj ve yenileme çalışmalarına hız verdi.


Büyük Bölcek Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmeleri için yeni yeşil alanlar, kamelyalar, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları oluşturuluyor. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için yeniden tasarlanan park E-90 karayolu üzerinde olması sebebiyle de şehre girişte estetik bir görünüm kazandırması planlanıyor. Parkta yenilenme ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla sürerken mahalle sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşlar parkta yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve Aksaray Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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