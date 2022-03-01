Aksaray Belediyesi peyzaj alanlarında kullandığı bitkileri kendisi üretiyor

Seralarda yetiştirilen fidelerin şehrin park ve bahçelerini süslenmesi için özenle bakılıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatı ile başlatılan üreten belediyecilik projeleri kapsamında seralar kuruldu. Belediyeye ait seralarda tohumdan fideler çelikten fidanlar elde edilmesi adına çalışma başlatıldı. Seralardan elde edilen verimlerle park ve bahçelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fide ve fidanlar düşük maliyetle elde edildi. Aksaray'ın iklim ve toprak yapısına uygun bitkilerin yetiştirildiği seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek türü yetiştiren Aksaray Belediyesi, belediyeye hem ekonomik yönden kazanç sağladı hem de tohumdan ve çelikten üretilen fideler parklarda ve bahçelerde daha uzun ömürlü olarak varlığını sürdürdü. Aksaray Belediyesi ekipleri 2021 yılında menekşe, kadife, lavanta, gül ve petunya gibi mevsimlik süs bitkileri yetiştirerek şehrin birçok noktasını donatmıştı. Geçtiğimiz yıl 65 bin fide yetiştirerek toprakla buluşturan Belediye ekipleri bu yılda üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırarak şehri süsleyecek.