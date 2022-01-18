Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve zaman zaman sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile harekete geçen Aksaray Belediyesi, doğal hayatın ve sosyal yaşamın bir parçası olan sokak hayvanlarını unutmadı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için şehrin farklı noktalarında yerleştirilen mama ve su kaplarına yem ve mama takviye sayısını artırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Kış şartlarının ağır geçtiği şu günlerde bizler bu güzel dostlarımız için besleme noktalarına yiyecek içecek bırakıyoruz ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Çünkü her canlının yaşam hakkına saygı duymak hepimizin önceliği olmalıdır” dedi.

Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sokak hayvanları beslenmesi konusunda vatandaşların duyarlı olmaları istendi. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sokak hayvanları beslenmesinde vatandaşların gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeleri istendi.