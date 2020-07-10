Aksaray Belediyesi tarafından açılan işaret dili kurslarında eğitimler devam ediyor

Ücretsiz olarak verilen kurslar için başvurular Engelli Koordinasyon Merkezinde alınmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimlere başlanıldı. Aksaray Belediyesi, engelli vatandaşların toplumla iletişim olanaklarını artırmak aynı zamanda daha iyi, daha konforlu ve daha güvenli bir şehirde yaşaması için engelli dostu belediyecilik örnekleri sergiliyor. Daha önce olduğu gibi bugün de engellilere yönelik sosyal ve mesleki iyileştirme çalışmaları yürüten Aksaray Belediyesi, toplu ulaşımdan indirimli su kullanımına, kaldırımlardaki engelli rampaları ve engelli otopark alanları gibi pek çok alanda engelli bireylere hizmet sunuyor. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak için yenilikçi çalışmalara öncülük eden Aksaray Belediyesi, bu kez işitme engelli bireylerin önündeki iletişim engelinin ortadan kaldırılması amacıyla Türk İşaret Dili Eğitim kursunda eğitimler devam ediyor.

Katılımın ücretsiz olduğu kurslarda eğitime 4 Temmuz 2020 tarihinde başlanıldı. 120 saatlik işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verileceği duyuruldu.