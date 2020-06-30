Aksaray Belediyesi tarihine sahip çıkıyor

Aksaray'da türbelerin bakım, onarım ve restorasyonunu Aksaray Belediyesi üstlendi. Tarihi yapılar, Aksaray Belediyesi uhdesinde tarihi dokusuna uygun hale getirilerek korunacak.

Aksaray Belediyesi ‘Evliyalar Şehri Aksaray' adından yola çıkarak geçmişten günümüze ulaşan, tarihi ve kültürel mirasımız olan türbelerin bakım ve onarımını yapacak. Tarihi yapılar koruma altında tutulacak. Aksaray Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği il merkez sınırları içinde yer alan türbeler aslına uygun hale getirilecek, bakım ve onarımını belediye yapacak. İşbirliği protokolü ile tarihine sahip çıkan Aksaray Belediyesi, rutubetten zarar gören türbelerin izolasyonlarını, elektrik ve aydınlatma aksamlarını, türbe içinde yer alan sandukalar üzerindeki puşideleri yenileyecek. Ayrıca restore edilmesi gereken tarihi yapılar içinde ayrı bir çalışma yürütecek. Tarihi yapılarda deforme olan kısımlar aslına uygun olarak inşa edilerek restorasyondan geçecek. Aksaray Belediyesi, genel temizlik bakım gibi işlemden geçen türbeler için türbe girişlerine ziyaretçiler için bilgilendirici levhalar asacak. Türbe kitabeleri varsa kitabelerin açıklamaları levhalarda yer alacak. Aksaray Belediyesi koruma altına aldığı türbelerin onarımı ve temizliği için bünyesinde bir birim oluşturdu. Bu birim, tarihi yapıları düzenli aralıklarla temizleyecek ve koruma altında tutacak.