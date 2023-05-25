Aksaray Belediyesi TOGG'u, öğrencilerle buluşturuyor

Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşan TOGG'a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okulda özellikle elektrik elektronik, motor ve otomotiv bölümü öğrencilerinin titizlikle incelediği TOGG, okulda büyük heyecan uyandırdı. TOGG'u büyük bir hayranlıkla inceleyen öğrenciler, otomobilin dizayn ve elektronik aksamlarına yakından bakma fırsatı yakaladı.

Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TOGG ile ilk kez buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemize hayırlı olsun. Yerli ve milli aracımızı okulumuzda görmek bize mutluluk verdi. Bu aracı görmek hayalimizdi. Bu imkânı bize sunan Belediye Başkanımız Dr. Evren Dinçer'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yerli ve milli aracımız TOGG ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.