Aksaray Belediyesi üç kitap konağının temelini attı

Aksaray Belediyesi tarafından inşasına başlanılan kitap konaklarının temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Kent genelinde toplam 3 mahallede yapılacak olan kitap konaklarının temel atma töreni Paşacık Mahallesinde yapımına başlanılan inşaatta gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer ve davetliler tarafından dualarla birlikte kitap konaklarının temeli atıldı. Başkan Dinçer ve davetliler birlikte butona basarak çalışmaları başlattı.

Burada bir açıklama yaparak kitap konaklarının kent için önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray'ımızda Kitap Konağının temel atma törenini gerçekleştirdik. Aksaray'ımızda ihtiyaç duyulan, çocuklarımızın, gençlerimizin kitap okuma faaliyetleri, zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan olarak tasarladık, planladık. Bunlardan Aksaray'ımıza 3 tane yapacağız. Bugün aslında 3 tanesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. İnşallah bu yatırımımızı tamamladıktan sonra hizmete açmayı düşünüyoruz en kısa zamanda. Amacımız gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerini sağlamak, daha ileri seviyelere, eğitim öğretim açısından üst noktalara gelmesi anlamında katkı sunmak istiyoruz. Gençlerimizin bizim her şeyimiz. Gençlerimizin bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmakta bizleri tabii ki son derece memnun ediyor” dedi.

Temel atma töreninin arından Belediye Başkanı Dinçer ve davetliler inşaat alanında incelemelerde bulundu.