Aksaray Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor

Covıd-19 salgına karşı mücadelede ilk günlerden itibaren etkin ve karalı bir çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, AKMEK atölyelerinde üretilen maskeleri şehir genelinde dağıtmak için kolları sıvadı. Belediye ait üretim atölyelerinde hijyen kurallarına uygun şekilde ambalajlanan maskeler, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye olarak salgına karşı her türlü önleyici tedbirlerin alınmaya devam ettiği söyledi. Başkan Dinçer, “Kendi atölyelerimizde kendi imkânlarımızla ürettiğimiz maskeleri şehir genelinde ücretsiz olarak dağıtıyoruz” diyerek maske dağıtımının günlük olarak devam edeceğini belirtti.