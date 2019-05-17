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Aksaray Belediyesi yaz spor okulu kayıtları başladı

Aksaray Belediyesi tarafından yaz döneminde futbol ve tenis branşlarında yaz spor okulları için kayıtlar başladı.


17 Haziran'da start verilen Yaz Spor Okulları 7 Eylül'e kadar iki dönem şeklinde hizmet verecek. Aksaray Belediyesinin 8-14 yaş arası çocuklara spor tesislerinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan Yaz Spor Okulunda kayıtları başladı. Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda hizmetlere imza atan Aksaray Belediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesinin her yaz çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulunda futbol ve tenis dışında gezi, sinema, değerler eğitimi ve eğitsel oyunlarla çocuklar için daha eğlenceli hale getiriliyor. Aksaray Belediyesi Yaz Spor Okuluna başvuruda bulunmak isteyenler Yunus Emre Mahallesi Aksaray Belediye Spor Tesisleri ve Nakkaş Mahallesi Aksaray Belediye Spor Tesislerine müracaat etmeleri gerekiyor.

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