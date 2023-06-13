Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim yaptı

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini artıran ekipler, haksız kazanç sağlayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uyguladı. Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi. Dilenmenin Kabahatler Kanunu çerçevesinde suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten yetkililer, gelen şikayetler çerçevesinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin arttırıldığı söyledi. Açıklamanın devamında, “Her geçen gün büyüyen şehrimizde nüfus artışıyla beraber olarak dilenci sayısı da artış göstermektedir. Büyük çoğunluğu il dışından gelen duygu istismarcılarına karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte de kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.