Aksaray Belediyesinde tüm ekiplerin kar seferberliği

Aksaray'da sabaha karşı şehir genelinde başlayan etkili kar yağışına karşı harekete geçen Aksaray Belediyesi, gece erken saatlerde çalışmalara başladı.

Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir merkezinde ana arterler başta olmak şehir genelinde kar temizleme çalışmalarına başladı. Karla kaplı yolları ve yaya kaldırımlarını temizleyen ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırdı. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sabahın erken saatlerinde başkan yardımcıları ile birlikte oluşturduğu kriz masasında çalışmalara başladı.

300 personel karla mücadele için görevlendirildi

Karla mücadele ekipleri toplamda 800 km yol ağında kar kürüme, tuzlama, yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamamaları için yapılan karla mücadele çalışmasında 4 kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 greyder, 12 kepçe, 10 kamyon, solüsyon aracı ile birlikte 300 personel sahada çalışmalara başladı. Ekipler ve iş makineleri şehir merkezinde birçok noktada karla mücadele için görevlendirildikten sonra Başkan Yazgı'da çalışmaları yerinde inceledi. Karla mücadele ekiplerinin gece kar yağışının başlaması ile birlikte şehrin dört bir yanında çalışma yaptığını ifade eden Başkan Yazgı; “Ekiplerimiz ile birlikte kar kürüme, tuzlama, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli yol ağı oluşturarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz” dedi. Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerin alındığını açıklayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halkın günlük yaşantısını olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerin teyakkuzda beklediğini duyurdu. Kar yağışına karşı ‘Tedbirimizi aldık' diyen Başkan Yazgı, küreme ve tuzlama araçlarının da aralıksız çalıştığını kaydetti.