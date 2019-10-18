Aksaray Belediyesinden alt yapı seferberliği

Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalarda Ekim ayının ilk haftası baz alındığında işin yüzde 55'inin tamamlandığı bildirildi. Proje tamamlandığında ise, terfi merkezleri aracılığı ile 4 mahallenin kanalizasyon ihtiyacı karşılanmış olacak. Aksaray Belediyesinin en büyük alt yapı yatırımları arasında yer alan Aksaray Merkez Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri Yapımı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Hamide Kırımlı ve Hamidiye Bahçesaray Mahallerinde 33.6 kilometre Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 24.6 kilometre ve Hürriyet Mahallesinde 13 kilometrelik bağlantı hattı olmak üzere toplamda 71.3 kilometrelik Kısmi Kanalizasyon projesi içerisinde 10 adet terfi merkezinin yapımı da bulunuyor.

Aynı proje içine yer alan atıksu kollektör bağlantı hattında çalışmalar son hızla sürüyor. Devam eden kollektör hattı ile Yeni Sanayi, Hamidiye Alaca Mahalleleri ve Aratol İstiklal Mahallesinin atık suları tek merkezde toplanacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin üst yapıda olduğu kadar alt yapıda önemli projeler yürüttüğünü açıkladı. Alt yapı çalışmalarında asbest borularının yenilenmesiyle ilgili geniş kapsamınla bir çalışma başlatıldığını hatırlatan Başkan Dinçer, 5 yıl içinde tüm asbest borularının sağlıklı borularla değiştirileceğini söyledi. Kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili olarak da konuşan Başkan Evren Dinçer, “Aksaray Merkez Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri Yapımı projesi belediyemizin en büyük alt yapı yatırımları arasında yer alıyor. Belediye olarak bizimde çalışmalarımızla bağlantılı olarak Aratol İstiklal Mahallemizde yüklenici firma tarafından yürütülen kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Terfi merkez yapımı ve kollektör hattıyla birlikte projemiz tamamlandığında Hamide Kırımlı ve Hamidiye Bahçesaray Mahallemiz ile Yavuz Sultan Selim ve Hürriyet Mahallelerimizin kanalizasyon ihtiyacına cevap verecek. Ayrıca inşaatı süren yeni sanayi sitesinin atık sularının bertarafı yine bu döşenen hat sayesinde sağlanacak” şeklinde konuştu.