Aksaray Belediyesi'nden bisiklet festivali

Bisiklet Festivali, 'Yeşil bir Aksaray için pedallıyoruz' sloganı ile başladı. Festivalde, Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen ve Türk Telekom iş birliği ile sürdürülen Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi hayata geçirildi. Vatandaşların sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmesine katkıda bulunacak Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi Türkiye'ye örnek olacak.

Belediye hizmetlerinde öne çıkan uygulamalarıyla dikkat çeken Aksaray Belediyesi, '1. Aksaray Bisiklet Festivali' düzenledi. Belediye, festivalin başlamasıyla birlikte, Türk Telekom iş birliği ile sürdürülen Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi'ni de hayata geçirdi. Festivalin açılışına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç ile İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ve Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız katıldı.

Evren Dinçer: “Aksaray'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz”

Program öncesi bir açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak 1. Aksaray Bisiklet Festivalini bugün organize ettik. 'Yeşil Aksaray için pedallıyoruz' sloganıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Aksaray'ımızda yapımına başladığımız ve tamamlandığında 17 kilometre olacak ve totalde de 29 kilometre bisiklet yoluna sahip olacağımız bu projemizle birlikte 11 istasyonumuzda yaklaşık 120 tane bisikletimiz olacak. Biz bisiklet kullanımını Aksaray'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Çevre dostu, doğa dostu, insan sağlığına faydalı, ekonomik, ulaşımı rahatlatan bu bisiklet kullanımını Aksaray'da doğal hayatın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanından start alan bisiklet sürücüleri Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleriyle birlikte Kılıçaslan Parkına kadar pedal çevirdi. Burada yine Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen festival gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşların katıldığı programda çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Bisiklet turuna katılan vatandaşlar arasında yapılan kura çekiminde vatandaşlara bisiklet hediye edildi. Etkinlikler gün boyu sürdü.

Sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi

Akıllı ulaşım sistemleri ile akıllı şehir çözümlerini entegre edip yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına katkı sağlayan Türk Telekom, bu sistemler ile trafikteki zaman kaybını, kaza sayısını ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeleri büyük oranda azaltıyor. Aksaray Belediyesi de Türk Telekom iş birliği ile kullanıma sunduğu yeni nesil bisiklet sistemi projesi kapsamındaki hizmetlerle sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuyor. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi ile vatandaşların bisiklet kiralaması ve en yakın noktaya kiralanan bisikleti iade etmesi mümkün olacak. Ulaşımda sağlanan bu çevreci ve modern yaklaşım ile vatandaşlar sağlıklı, sürdürülebilir çözümlere yönlendiriliyor.

Bisiklet park noktaları takip edilecek

Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi, ilk etapta 9 adet akıllı bisiklet istasyonu ve 100 adet akıllı bisiklet ile faaliyet gösterecek. Zamanla kullanımın, istasyon ve bisiklet sayılarının artırılması beklenen projede bisiklet park noktalarında 3G/4G, Ethernet ve Wifi üzerinden haberleşebilecek ve akıllı bisiklet istasyonları kameralar ile de takip edilecek. Esnek bir yapıya sahip olan sistem, kolaylıkla istasyon ekleme ve yer değişimi olanakları sunuyor. Mobil uygulama üzerinden bisiklet kiralama, kullanım geçmişi takibi ve en yakın park noktalarının doluluğu ile ilgili tespit yapılabilen sisteme toplu taşıma kartı entegre edilebilecek ve bu kart üzerinden bisiklet kiralama hizmeti verilebilecek. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi'nde hem kredi kartı ile hem de park üniteleri üzerinde bulunan kare kod ile bisiklet kiralama yapılabilecek.