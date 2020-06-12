Aksaray Belediyesinden çölyak ve trozinemi hastalarına gıda desteği

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesi ile birlikte çölyak ve trozinemi hastalarına önemli bir hizmet olan glütensiz gıda paketlerinin dağıtımı düzenli olarak her ay yapılıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çölyak hastalarının hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaları için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını açıkladı. Başkan Dinçer, özellikle bu hastalığa yakalanan kişilerin glütensiz gıda temininde büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyerek belediye olarak çölyak hastalarına her ay düzenli olarak gıda yardımı yapıldığının altını çizdi.

Belediyeciliğin yol, su, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını hatırlatan Başkan Dinçer, gönül belediyeciliğinden yola çıkarak 7'den 70'e herkesle birebir temas içinde olarak ve onların dertleri ve sıkıntılarına ortak olduklarını ekledi. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, “Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı glütensiz gıdalara ulaşamamaları. Ücretini karşılamaları halinde bile çoğu zaman temin edemiyorlar. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların temin etmekte zorlandıklarını gıda ürünleri ile onlara destek oluyoruz. Belediyemizce tespit edilen ailelere her ay düzenli olarak gıda paketlerini teslim ediyoruz. Gıda paketlerimiz içinde glüten içermeyen besin değeri yüksek gıda ürünleri yer alıyor” dedi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, belirlenen çölyak hastalarına talep etmeleri halinde gıda kolilerini ücretsiz olarak teslim ediyor.