Aksaray Belediyesinden karnesini getiren öğrencilere jest

Aksaray Belediyesi, “Karneni getir biletini al” kampanyası kapsamında 15 tatil heyecanı yaşayan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde eğitim gören öğrencilere velileri ile birlikte izleyecekleri "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" ve "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli filmlerin biletini dağıttı. Karneleri ile birlikte Aksaray Belediyesine gelen öğrenciler, velileri ile birlikte karne notları ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu formları doldurdu. Doldurulan formlarda izlemek istedikleri biletleri teslim alan öğrenciler karneleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, biletini teslim almaya gelen öğrencilerle sohbet ederek izleyecekleri filmler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte form dolduran Başkan Dinçer öğrencilere bileti kendi elleriyle dağıtarak öğrencilerin yarıyıl tatilini kutladı. Aksaray Belediyesi kampanyanın ilk gününde bin 500 öğrenciye biletini teslim ederken, hedefin 5 bin öğrenci olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak bir organizasyona imza atıyoruz. Kampanyamız Aksaray'ımızda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizin 15 tatilde karnelerini getirmeleri kaydıyla Aksaray Belediyesi olarak 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' ve 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmlerinin biletlerini temin ediyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize hem sinema filmi alışkanlığı kazandırmak hem de bu süreç içerisinde onlarla hoş bir vakit geçirmeyi amaçlıyoruz. Velileriyle beraber kendilerine birer bilet hediye ediyoruz. Aksaray'ımızda sinema filmine ilgi her geçen gün artıyor. 'İyi ki varsın Eren' filmimizin ayrıca bir özelliği var, bunu da gençlerimize anlatmak ve milli değerlerimizi öğretmeyi amaçlıyoruz. Muhtemelen 5 binin üzerinde bir katılım olacağını planlıyoruz. İlk günden bin 500'ü aştık. İlerleyen süreçte daha da artacak diye temenni ediyoruz” dedi.