Aksaray Belediyesinden “Tak maskeni tak” rap klibi

Aksaray'da korona virüs ile mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Aksaray Belediyesi bir ilke imza atarak, belediye personelinin seslendirdiği ve rol aldığı “Tak maskeni tak” isimli rap müzik klibi çekildi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli önlem ve farkındalık çalışmaları sürüyor. Aksaray Belediyesi bir ilke imza atarak korona virüs önlemlerine ve maske takılmasına dikkat çekmek için rap klip çekti. Belediye personelinin seslendirdiği ve rol aldığı klip “Tak maskeni tak” adı altında sosyal medya ve Aksaray genelinde led ekranlarda yayına verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Tak maskeni tak rap şarkısı sözleri belediyemiz personelleri ve Aksaray halkımız tarafından sözleri ve kurgusu kendimize ait olan bir şarkıdır. Bu şarkı ile ülkemizde son zamanlarda artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla ve maske takmaya özendirmek amacıyla bu şarkıyı farkındalık oluşturmak için hazırladık. Tamamen yerli ve milli bir şarkıdır. Umuyoruz ki ülkemizde maske takmaya ilişkin olarak maske takmayı birazda olsun artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık. İnşallah ülkemizde bu vaka sayıları her geçen gün azalır. Eski günlerimize bir an önce döneriz. Bende maskemi takarak bu farkındalığa destek oluyorum” dedi.

Aksaray'da maske üretimine aralıksız olarak devam edildiğini aktaran Evren Dinçer, “Maske dağıtımıyla ve kontrolleri ile ilgili organizasyonlar ve çalışmalar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızı maske takmaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen korona virüsle mücadele konusunda alınması gereken bireysel tedbirlerin başında geliyor. Maske bu kuralların en önemlileri arasında çünkü vatandaşlar arasındaki teması kesiyor. Biz belediye olarak maske üretimine ve dağıtımına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüsle mücadele de tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Dinçer, “Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım” diye konuştu.