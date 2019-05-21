Aksaray Belediyesinden yetim çocuklar ve ailelerine iftar

Aksaray Belediyesi, her Ramazan ayının 15'inci günü kutlanan “Dünya Yetim Çocuklar Günü” nedeniyle yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Aksaray'da bulunan yetim çocuk ve aileleri, İslam dünyasında Ramazan ayının 15'inci günü kutlanan “Dünya Yetim Çocuklar Günü” farkındalık gününde unutulmadı. Aksaray Belediyesi farkındalık gündemine dikkat çekmek için bugüne özel bir program düzenlendi. İlk olarak yetim çocuklara lunaparkın kapını açan Aksaray Belediyesi, çocukların doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşamalarına olanak sağladı. Belediye Başkan Vekilleri ve Belediye Meclis Üyeleri çocukları bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Aynı günün akşamında yetim çocuk ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programına Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, 1.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi İlker Akkaş, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, iftar saatinden önce çocuklarla yakından ilgilendi.

Başkan Evren Dinçer yaptığı konuşmada, “Bugün dünyanın en özel çocukları ile aynı sofrayı paylaşıyoruz” dedi. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yetimliği yaşadığını aktaran Başkan Dinçer, “Bu yüzden Peygamberimizin bir emaneti olarak sizleri görüyor, başımızın tacısınız diyorum. Bizde bu özel günde sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sadece yılın bir gününde değil her zaman yanınızdayız. Rabbim sizin yüzünüzden tebessümü eksik etmesin” diyerek Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İftardan sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Evren Dinçer, kimi çocuklarla da öz çekim yaptı.