Aksaray Belediyesine 2 milyon 500 bin liralık hibe desteği

Aksaray Belediyesi vatandaşlara temiz yaşam alanları oluşturmak, oluşan bu yaşam alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre temizliği ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yürütülen çalışmalara destek vermek için çevrenin korunması ve temizliğinde kullanılmak üzere Aksaray Belediyesine 2 milyon 500 bin liralık kaynak aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanan hibe desteği ile Aksaray Belediyesi araç filosuna 1 adet vakumlu yol süpürge aracı, 1 adet (arazöz) su tankeri, 1 adet çöp kamyonu dahil edildi. Ayrıca bu hibeye ek olarak 100 adet 800'lük çöp konteyneri, 150 adet 400'lük çöp konteyneri, 60 adet iç mekan ambalaj atıkları geri kazanım kutusu, 15 adet atık getirme merkezi alındı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe desteği ile alınan araç ve gereçlerin çevre temizliğine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi. Aksaray Belediyesinin çevreci bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, “Toplumumuzda çevre bilincinin oluşmasını ve çevrenin temiz kalabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çevre kirliliğine neden olan etmenleri ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza temiz bir şehirde yaşamalarını amaçlıyoruz. Belediyemiz ve Valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık' projesi olsun, Güneş Enerji Santrali (GES) projesi olsun bu çevre projelerimizdendir. Ayrıca üzerinde çalıştığımız 80 milyon değerindeki Entegre Katı Atık Depolama Tesisi projesi de çevre projelerimizin en önemlileri arasındadır. Çünkü çevreden topladığımız geri dönüşebilen cam, karton, kağıt, metal ve plastik gibi atıklar ayrıştırılarak 12 bin 500 konuta yetecek elektrik çöpten karşılanacak. Bu projeyle hem çevreyi korumuş, hem de atıkları ekonomiye kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.