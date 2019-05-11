Aksaray Belediyesinin ilk iftarında 2 bin kişi bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesiyle belediyenin düzenlemiş olduğu ilk mahalle iftarı da gerçekleştirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla Hamit Acar İlkokulu bahçesinde Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen toplu iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programına, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile Bayram Baba, Kalanlar, Bedirmuhtar ve Şeyh Hamit mahallelerinden yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Başkan Dinçer, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada herkesin Ramazan ayını kutlayarak tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Ramazan ayında yaşanan manevi atmosferin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığına dikkat çeken Başkan Dinçer, "Mübarek Ramazan ayına iştirak etmiş bulunmaktayız. Bu manevi havayı ve atmosferi dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayız. Çok şükür ki Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Memleketimiz selamet içinde. Savaşların olmadığı, barış içinde güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Bu ortamı yaşayamayan Müslüman kardeşlerimizin bu şekilde bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Ramazan etkinliklerimizi iftar programlarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle bir araya geleceğiz. İlerleyen süreçlerde mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. Sizlerin sorunlarına nüfuz edeceğiz. Sizlere yapılması gereken ne varsa bunlara yardımcı olacağız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından iftar yaparak oruçlarını açan vatandaşlar, kendilerini bu güzel iftar yemeğinde buluşturan Başkan Evren Dinçer'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, iftar alanına kurulan Beyaz Masa birimine müracaat ederek mahalleleri ve kendileriyle ilgili sorunları da ilettiler.