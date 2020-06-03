İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray Belediyesinin yaptığı 4 yeni köprü şehir trafiğini rahatlattı

Aksaray Belediyesinin vatandaşlara güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunmak amacı ile hayata geçirdiği yeni köprüler trafik yoğunluğunu azalttı.


Şehir içi trafiği azaltmak ve alternatif yollar oluşturmak amacı ile Coğlaki, Laleli, Somuncubaba ve Yunus Emre mahallelerine yapılan yeni köprüler hizmete açıldı. Korona virüs tedbirlerinde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sokağa çıkan vatandaşlar yeni yapılan köprülerin yapıldığı noktalarda trafik yoğunluğu yaşamıyor. 6 metre genişliğinde 18 metre uzunluğunda yapılan köprüler vatandaşlara alternatif yol imkanı da sunuyor.


Göreve geldiği günden bugüne şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapılan köprülerin trafik yoğunluğunu azalttığını belirterek vatandaşlara güvenli ve rahat ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.