Aksaray dolu yağışıyla beyaza büründü

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri beyaza bürüdü.

Aksaray'da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan sağanak yağmur akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 6 dakika süren şiddetli dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışı şehirde hayatı olumsuz etkilerken trafikte de kısmen aksamalara neden oldu. Öte yandan Metroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sağanak ve dolu yağışının kentte belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.