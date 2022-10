Aksaray emniyeti 18 okulda bin 747 öğrenciye temel trafik eğitimi verdi

Aksaray'da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin trafik bilinci eğitimi almaları ve trafik kurallarını daha iyi öğrenmeleri açısından temel trafik eğitimleri başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde tüm okullarda verilmesi planlanan temel trafik eğitimlerinin ilk gününde 18 okulda bin 747 öğrenciye ulaşıldı. Okullarda konferans olarak yapılan eğitim çalışmasında öğrencilere trafik bilinci eğitimi verilirken, trafik kuralları ceza maddelerine göre tek tek anlatıldı. Her konuda farklı örneklerle öğrencilere bilgi verildi. Öğrenciler temel trafik eğitimi çerçevesinde merak ettiklerini polis ekiplerine sorarak bilgiler aldı. Sunumlar eşliğinde verilen eğitimde trafikte kullanılması yasak olan materyallerin yasaklanma nedenleri ve emniyet kemerinin hayati önem taşıdığı konular öğrencilerin ilgisini çekti. İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından, "İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okullarda Temel Trafik Eğitimleri planlanmış olup, bu çerçevede ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde 18 okula toplamda bin 747 öğrenciye Temel Trafik Eğitimi verilmiştir. Eğitimlerimiz devam etmektedir” paylaşımı yapıldı.

Trafik eğitimlerini can güvenliği için olumlu bulduğunu belirten öğrenci Yaren Uzun (16), “Trafik hakkında temel bilgi verdiler. Canımızı korumamızla alakalı bilgiler verdiler. Bizde memnun kaldık. Çok mutlu olduk. Emniyet kemerini her zaman takmamız gerektiği vardı. Emniyet kemeri takmadığımızda olabilecek yani başımıza gelebilecek kazalar gösterildi. Yani en büyük bence kemer takmaydı. Teşekkür ederiz onlara karşı, çünkü bizim için mücadele ediyorlar. Bizim can sağlığımız için uğraşıyorlar. Her zaman bizim için uğraşıyorlar. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Emniyet kemerinin hayati önem taşıdığını ve bu eğitimlerin okullarda sürekli verilmesi gerektiğini belirten öğrenci Yunus Emre Türker (17), "Buraya trafik şubeden 2 tane memurumuz geldi. Bize trafik hakkında bazı genel bilgiler verdiler. Bilgilendirdiler bizi, bu bilgiler içerisinde emniyet kemeri vardı. Sürücü belgesi vardı. Trafiğe nasıl çıkmamız hakkında gereken bilgileri aldık. Onlarda sürekli bizim için uğraşıyorlar. Trafikte kaza olmasın, canımızı tehlikeye atmayalım diye bu tür bilgileri aktardılar. İşe yarayışlı bir bilgi bunlar yani mümkün olduğunca öğrenmesi gerekir. Trafik ekiplerimizin de bu bilgiyi genel olarak okul tarzı yerlerde paylaşması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bir başka öğrenci Sefa Alper Karakülah ise “Bugün emniyetten 2 tane memurumuz geldi. Bize trafikle ilgili önemli bilgiler verdiler. Bunların içinde kemer takmanın önemli olduğu ve böyle trafik kurallarına uymamız gerektiğini söylediler. Onlara teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.