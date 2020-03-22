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Aksaray emniyeti korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor

Aksaray’da görev yapan polis memurları maske ve eldivenlerle olaylara müdahale ederek korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

Aksaray'da görev yapan polis memurları maske ve eldivenlerle olaylara müdahale ederek korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs kapsamında tedbir ve güvenlik çalışmaları sürerken, Aksaray'da virüse karşı geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü tüm personeliyle eldiven ve maskeli görev yapıyor. Aksaray Valisi Ali Mantı talimatı ile güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkaran İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu çalışmaları yakından takip ediyor. Polis telsizlerinden korona virüse karşı uyarı ve tedbir anonsları yapılırken, sık sık bu tedbirlere karşı duyarlı olunması konusunda da anonslar yapılıyor.

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