Aksaray emniyetinden iftar programı

Aksaray Emniyet Müdürlüğünün geleneksel olarak düzenlediği iftarda Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları, emniyet müdürlüğü çalışanları, yakınları, polis akademisi öğrencileri, huzur evi sakinleri, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar, yurt dışından Aksaray'da yükseköğrenim gören öğrenciler, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş İl Emniyet Müdürlüğü iftar sofrasında buluştu. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ misafirlerini kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Bu yıl emniyet müdürlüğünde düzenlenen iftar programında TRT Sanatçısı Orhan Çakmak sahne alırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklara oyuncak dağıtıldı. Akşam ezanı ile birlikte orucunu açan davetliler hep birlikte TRT Sanatçısı Orhan Çakmak'ın sesinden ilahiler dinledi.

“Kolluk kuvvetlerimizi Allah korusun”

Aksaray Valisi Ali Mantı, “Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek başladığı konuşmasında, “Mevlam ülkemizi her türlü kavgadan, kargaşadan ve fitneden korusun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Türk Milleti ilelebet payidar kalsın. Bizleri böylesi güzel bir ortamda bir araya getiren İl Emniyet Müdürümüze ve personelimize teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetlerimizi Mevlam her türlü tehlikelerden korusun. Nice güzel Ramazanlara erişmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Huzur ve refah diliyorum”

İftar Programında konuşan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, “Ülkemizin içinden geçtiği, birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu müstesna günlerde, iftar soframızı onurlandırdığınız için hepiniz çok teşekkür ediyor, mübarek Ramazan-ı Şerif'in bereketinin ülkemiz, milletimizle birlikte tüm insanlığa, huzura refaha vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.