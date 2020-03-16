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Aksaray Hürriyet Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

Enerya, Aksaray Hürriyet Mahallesi’nde uzun zamandır beklenen doğal gaz hat imalatı çalışmalarına başladı.

Enerya, Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde uzun zamandır beklenen doğal gaz hat imalatı çalışmalarına başladı. Enerya Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Taylan Ağca ise 2020 yılının ilkbaharında Hürriyet Mahallesi'ni doğal gaza kavuşturacaklarının altını çizdi.


Enerya, kentlerinde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde uzun zamandır beklenen doğal gaz hat imalatı çalışmalarına başlayan Enerya, herkesin doğal gaz konforunu yaşaması için çalışıyor.


“Enerya olarak halkımıza nasıl daha iyi hizmet götürürüz diye düşünüyoruz”


Temel atma töreninde söz alan Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, “Bir yıldır başkanımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Öncelikle 2020 yılının ilkbaharında Hürriyet Mahallesi'ni doğal gaza kavuşturacağız. Enerya olarak her zaman halkımıza nasıl daha iyi bir hizmet götürürüz diye düşünüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Doğal gazın konforunun tüm Aksaraylılara ulaşmasını istiyoruz. Çünkü doğal gaz demek temiz hava, ısınmada konfor ve evin bütçesine katkı demektir” dedi.


Ayrıca temel atma töreninden sonra Başkan Evren Dinçer ve Taylan Ağca, yapım çalışmalarının devam ettiği sokaklarda çalışmaları kontrol ederek çalışanlardan bilgi aldı.

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