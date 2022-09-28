Aksaray jandarma kara avcılığında denetimlerini sürdürüyor

Aksaray'da kara avcılığına yönelik dağda bayırda geniş güvenlik önlemleri alan jandarma timleri kara avcılığına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri kara avcılığında da izinsiz ve yasak avlanma ile yöntemlerine geçit vermiyor. Kent genelinde dağlarda, ormanlık alanlarda görev alan jandarma timleri doğal hayatın ve yaban hayvan popülasyonunun korunması amacıyla gece gündüz devriye atıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışan jandarma timleri, av sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde avcıların denetimlerini sürdürüyor. Arazide avcılarla da görüşen jandarma timleri avcıların tüm belgelerini kontrolden geçirerek avlanma konusunda bilgiler veriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.