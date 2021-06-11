Aksaray Jandarma minik öğrencilerin okul heyecanını paylaştı

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ilkokulda eğitim öğretim gören minik öğrencilerle bir araya gelerek hem jandarmanın tanıtımını yaptı, hem de öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Aksaray genelinde sosyal kültürel çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilkokulda minik öğrencileri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler yaptı. Minik öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan jandarma ekipleri öğrencilerle hem sohbet etti, hem de jandarmayı tanıtarak minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Kent genelinde birçok okulu ziyaret ederek öğrencilere sürpriz yapan jandarma ekipleri, jandarma motosikletleri ve araçlarını merak eden öğrencilere yakından tanıma olanağı sağladı. Jandarmanın güvenli yaşamın koruyucusu olduğu, çocukların hiçbir zaman jandarmadan korkmaması gerektiğini vurgulayan ekipler minik öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye etti.