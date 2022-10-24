Aksaray jandarmadan “sahte deterjan” operasyonu

Aksaray'da sahte deterjan yapıp tanınmış firmalarının ambalajına koyarak satış yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte deterjan imal ederek satışa sunduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ismi belirlenen şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basıldı. Şahsın aracına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 paket 10'ar kilogramlık sahte deterjan ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.