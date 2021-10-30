Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda merkeze bağlı Gençosman köyünde 3 şahsın uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, köyde bir ikamete operasyon yaptı. Operasyonda T.S., G.Ş. ve G.Ş. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarmadan yapılan açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.