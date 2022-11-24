Aksaray jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi uyuşturucu maddeyle birlikte yakaladı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon, Aksaray merkez sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahsı da takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı. Bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu Abdul Quvat H. (38) ve Yasin B. (29) isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram ezilmiş vaziyette uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şahıs buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden Yasin B. serbest kalırken yabancı uyruklu Abdul Quvat H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.