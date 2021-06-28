Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri yaptığı geniş çaplı çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim ayağındaki şüphelilerin güncel eğitim yapılanması kapsamında faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından TEM ekipleri Aksaray merkezli Konya ve Ankara illeri olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15 şahsa yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren TEM ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.