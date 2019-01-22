Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, Aksaray merkezli İstanbul, Bolu ve Konya'da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 11 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli İstanbul, Bolu ve Konya illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 3 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.