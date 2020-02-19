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Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalarda 2009 tarihinde düzenlenen Komiser Yardımcılığı Sınavı ile ilgili olarak, FETÖ/PDY'ye üye olmak, kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Aksaray merkezi olarak İstanbul, İzmir, Konya, Çanakkale, Osmaniye'de eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin halen FETÖ/PDY kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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