Aksaray OSB büyümeye devam ediyor

genişleme alanında 964 kişinin istihdam edileceği 67 yeni yatırımcıya 571 milyon 794 bin 60 metrekare yer tahsisi gerçekleştirildiğini söyledi.

OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirildi. Toplantıya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. OSB'de yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen firmaların tapu talepleri ile OSB'nin sorun ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda çeşitli sektörlerde Aksaray'da yatırım yapmak için parsel talebinde bulunan yatırımcıların yapılan kura çekimi sonucu sanayi parseli tahsisleri ile ilgili görüşme gerçekleştirildi. 3. genişleme alanındaki sanayi parsellerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılardan kura sonucuna göre 67 firmaya yapılacak yatırımlara göre belirlenen büyüklükteki sanayi parsellerinin tahsisi onaylandı. Alınan kararla toplamda 571.794,60 metrekare alan 67 yeni yatırımcıya tahsis edilirken yeni yatırımlar sonucunda 964 kişilik istihdam sağlanacağı bildirildi.

67 yatırımcıya 571.794,60 m2 alan kura sonucu tahsis edildi

Aksaray'ın konumu ve OSB'nin sunduğu avantajların firmaların yatırım tercihlerini etkilediğini vurgulayan Vali Ali Mantı, “Aksaray hava, deniz limanlarına yakınlığı Türkiye'nin her bölgesine ulaşım sağlaması açısından çok önemli bir konuma sahip. Yine bölgedeki birçok önemli sanayi yatırımı yeni yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Bizlerde şehrimizin bölgemizin avantajlarını firmalara iş adamlarına anlatıyoruz. Bunların çok önemli olumlu sonuçlarını da alıyoruz. 3. Genişleme alanı olarak belirlenen ve parsel tahsisleri başlayan OSB'de yoğun parsel talebi nedeniyle tahsisler için kura yöntemi uygulandı. Aksaray'da yatırım yapmak isteyen ve kura çekimine dahil olan yatırımcılarımızdan 67 tanesine toplamda 964 istihdamın öngörüldüğü 571 milyon 794 bin 60 metrekare alanı yönetim kurulu üyelerimizle yapılan değerlendirmeler sonunda tahsis ettik. Aksarayımıza yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Aksaray'a daha çok yatırım daha çok istihdam sağlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz” dedi.

Vali Ali Mantı OSB yönetim kurulunun yeni parsel talebinde bulunan yatırımcıların sektör ve durumları ile ilgilide değerlendirmede bulunduklarını ayrıca OSB'deki yatırımcılardan gelen talepleri de görüştüklerini aktardı.