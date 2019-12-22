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Aksaray otomobil t?r?n alt?na girdi: 3 ?l?, 2 yaral?

Aksaray’da otomobil ile tar?n ?arp??mas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda 3 ki?i ?ld? 2 ki?i de yaraland?.

Aksaray'da otomobil ile tar?n ?arp??mas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda 3 ki?i ?ld? 2 ki?i de yaraland?.


Kaza, saat 21.00 s?ralar?nda Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Ya??z Kaan Duran (18) idaresindeki 06 E 5549 plakal? otomobil, 12. kilometrede s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu K?y Yolu Kav?a??nda Ahmet K.'n?n (48) y?netimindeki 01 EJJ 70 plakal? t?r?n alt?na girdi. ?arp??man?n etkisiyle otomobilin motoru yerinden ??karak ?arampole savruldu. Kazada s?r?c? Ya??z Kaan Duran ve otomobilde bulunan Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaraland?. ?hbar ?zerine kaza yerine ?ok say?da 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yard?m ekipleri ve ?l Acil Afet Durum (AFAD) M?d?rl??? ekipleri yaral?lara ilk m?dahaleyi olay yerinde yapt?. Yaral?lar ilk m?dahalenin ard?ndan Aksaray ?niversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne kald?r?ld?. Burada tedavi alt?na al?nan yaral?lardan Ramazan Furkan Ata, Alihan Salman ve Ya??z Kaan Duran yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak ya?am?n? yitirdi. Yaral?lar Burak K. (19) ve Mustafa A.'n?n durumunun a??r oldu?u ??renildi.


Kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

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