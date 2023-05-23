Aksaray polisi modifiyeli araçlara göz açtırmıyor

Aksaray'da modifiyeli araçların peşine düşen polis, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalarda 95 araca 111 bin 546 TL ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri son zamanlarda çok sayıda ihbara konu olan modifiyeli araç gürültüsü ve çevreye rahatsızlık verme olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde şehir genelinde işlek cadde ve özellikle Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sivil ekiplerle birlikte çalışma yapan polis ekipleri, adeta modifiyeli araçlara geçit vermiyor. Caddelerde belirli kavşaklara yerleştirilen sivil ekipler modifiyeli ve özellikle gürültülü egzoz taşıyan araçları tespit edip uygulama noktalarına bildiriyor. Noktaya gelen modifiyeli araçlar durdurularak geniş çaplı denetimden geçiriliyor. 15 ekip 47 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda 95 araca 111 bin 546 TL ceza kesilirke,n 2 araç trafikten men edildi. Emniyetten yapılan açıklamada uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.