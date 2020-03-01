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Aksaray polisi trafik kural ihlallerine geçit vermiyor

Aksaray’da şehrin kritik noktalarında görev alan trafik ekipleri, sürücüler ve araçlar üzerinde geniş çaplı uygulamalar yaparak trafik kural ihlallerine geçit vermiyor.

Aksaray'da şehrin kritik noktalarında görev alan trafik ekipleri, sürücüler ve araçlar üzerinde geniş çaplı uygulamalar yaparak trafik kural ihlallerine geçit vermiyor.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentte kritik noktalarda görev alıyor. Özellikle şehir merkezinde ve ana arterlerde görev alan trafik ekipleri, hemen her aracı durdurarak denetimden geçiriyor. Polis ekipleri, modifiyeli araçlar başta olmak üzere ehliyet, ruhsat, araç plaka sorgusu ve emniyet kemeri uygulaması yaptı. Trafik kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulamaların yerinde olduğunu belirten bazı sürücüler özellikle trafik canavarlarına yönelik çok faydalı olduğunu belirtirken, bazı sürücüler ise cezaların yüksek olduğundan yakındı.

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