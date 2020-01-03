İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray polisinden kara yolları uygulaması

Aksaray’da trafik ve asayiş ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de denetimler yapıyor.

Aksaray'da trafik ve asayiş ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de denetimler yapıyor.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ve asayiş ekipleri, Aksaray Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir kara yollarında görev alırken, birçok alanda da uygulama yapıyor. Zaman zaman jandarma ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda tüm araçlar kontrolden geçiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.