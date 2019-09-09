Aksaray polisinden öğrencilere ‘Altın öğütler' eğitimi

Aksaray'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Altın öğütlerin" yer aldığı ders programlı ve takvimli kitapçıklar dağıtarak bilgilendirdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda uygulama ve eğitim programları başlatıldı. Programlar çerçevesinde öğrencilerle bir bir görüşen Toplum Destekli Polis ekipleri, öğrencilere altın öğütlerin ve ders programı ile takvimin yer aldığı kitapçık dağıttı. Öğrencilerin trafikte ve toplumda dikkat etmesi gereken konular hakkında sınıflarda sunumlar yapan Toplum Destekli Polisler, ‘Sizin İçin Varız' sloganıyla öğrencilere, “Gözlerinizi 4 açın, güvenliğiniz elinizde” diyerek en ufak bir şüphede polise haber vermelerini istedi. Okula gidip gelirken yaya kaldırımlarının kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Toplum Destekli Polisler, “Okul servisine binip inerken serviste görevliler yardımı ile inip bineceğiz. Tanımadığımız kişilerle konuşmayacağız. Tanımadığımız kişilerden yiyecek, içecek ve oyuncak asla almayacağız. Öğretmenlerimize bilgi vermeden okuldan dışarıya asla adım atmayacağız. Trafikte karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına göre hareket ederek çok dikkatli geçeceğiz” diyerek öğrencilere güvenlik önlemi eğitimi verdi.

Uygulamadan memnun olan veliler ise, çocukların polislere yoğun bir ilgisi olduğunu belirterek, tüm konularda polislerin verdiği eğitimlerin çok verimli olduğunu söyledi.