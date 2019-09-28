Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe' standı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı. TEM ekipleri terörle mücadele kapsamında bilgiler vererek broşür dağıttı. Yaklaşık 5 bin öğrenci ile temas kuran polis, 'El ele güvenli geleceğe' sloganı ile çıktıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıklarla sürdürecek.