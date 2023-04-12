İhlas Haber Ajansı

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Aksaray polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polisin düzenlediği operasyonda 847,62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polisin düzenlediği operasyonda 847,62 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 847,62 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili emniyette sorgulanan Y.A. (44) ve M.E. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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