Aksaray protokolü ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' futbol maçı yaptı

Aksaray Valisi Ali Mantı'nın yer aldığı kamu kurumları müdürleri karması, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karma takımı ile dostluk maçı yaptı. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' yazılı pankart ile sahaya çıkan takımlar ısınma hareketleri ile müsabakaya hazırlandı.

Vali Mantı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri içerisinde futbol müsabakası düzenleyerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bu yılki kutlamalarda Türkiye genelinde yaya önceliğine dikkat çekileceğini ifade eden Mantı, “Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Yayalarımızı ve şoförlerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz. Herkesi trafikte yayalara öncelik vermeye davet ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz. Bizde bu konuya dikkat çekmek için bu yılki kutlamalar kapsamında bu konuyu futbol maçı ile destekliyoruz” dedi.

Vali Mantı, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve kamu kurumları müdürlerinden oluşan takımı ile Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ve İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubaylardan oluşan karma takımı ile 1 saat 30 dakika süren karşılaşmada ter döktü. Maç sonunda Vali Ali Mantı'nın yer aldığı takım mücadeleyi 10'a 5 galip tamamladı.