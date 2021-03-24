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Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı

Aksaray’da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.


Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Beyaz bir örtüye bürünen kentte vatandaşlar sabaha kar sürpriziyle karşılaştı. Kent genelinde yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı kent merkezinde de kendini gösterdi. Kent merkezinde Ulu Cami ve ağaçlık alanlarda beyaz örtüğünün güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

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