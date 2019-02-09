Aksaray Sağlık Müdürlüğü sigaranın zararlarını anlattı

Aksaray'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla bir fabrikada çalışanlara sigaranın zararları anlatıldı.

Aksaray il Sağlık Müdürlüğü “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” nedeniyle “Sigara Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi ve Farkındalık Programı'' düzenlendi. Bir fabrikanın personeliyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Tütünle Mücadele Birimi personeli tarafından sigaranın zararlarını anlatıldı. Programda konuşan sosyal çalışmacı Sümenye Nur Erdoğan, "Bağımlılık kişinin madde alımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesini ifade eder. Toplumun bugününü, yarınını tehdit eden, dönüşü olmayan sağlık sorununa yol açan, hatta yaşam kaybına yol açan sigara bağımlılığı, dünyadaki en büyük kitleleri kapsayan bağımlılık türüdür ve önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisidir. Toplumsal, ruhsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sigara alışkanlığının daha çok gençlik çağında kazanılan bir davranış olduğu, aile yapısı ve sosyal desteğin sigara ve diğer madde kullanımında etkili olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki erişkin nüfusun yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Sigara, gerek bizzat kullanan gerekse içmeyen ancak sigara içilen ortamda bulunma sonucu pasif olarak soluyan insanlarda çok önemli bir hastalanma ve ölüm nedenidir. Çevre kirlilikleri ve orman yangınlarına da sebebiyet veren sigara kullanımının zararları günbegün artmaktadır'' dedi.