Aksaray SGK'dan yapılandırma açıklaması

Yeniden yapılandırılan genel sağlık sigortası ve sosyal güvelik kurumu prim borçları için yapılandırma sürelerinin uzatıldığı belirten SGK İl Müdürü Bilal Akgün, “7143 Sayılı Kanuna göre SGK'ya sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları durumunda yapılandırma haklarının devam edecek” dedi.

Akgün, borçların yapılandırmasıyla kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve ceza yerine YI-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. İl Müdürü Bilal Akgün, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenmemiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar ödenebileceğinin altını çizdi.

“Sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler”

Bağ-Kur sigortalılarının hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini anlatan SGK İl Müdürü Bilal Akgün, hem Bağ-Kur'un hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi.

“GSS prim borçları da şubat sonuna kadar ödenebilecek”

İl Müdürü Bilal Akgün, ayrıca 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS Prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna kadar ödenebileceğini belirtti. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını dile getiren İl Müdürü Bilal Akgün, son olarak yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerin borcu yoktur belgesi alarak istihdam teşvikinden yararlanacaklarının altını çizdi.

ATSO üyelerine bu noktada çağrıda bulunan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, SGK'da yapılandırması bozulan ve 7143 Sayılı Kanun'a göre SGK'ya sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödemeyen ATSO üyelerinin il müdürlüğüne giderek verilen yapılandırmalarını yeniden düzeltmeleri noktasında çağrıda bulundu.